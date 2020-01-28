Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden, İdlib’de sivillere yönelik devam eden rejim saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Rejim masum sivilleri katletmeye devam ediyor"

"12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen Rejim, İdlib’de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüzbinlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir."

"En sert şekilde karşılık veririz"

"Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında görev yapan Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir."