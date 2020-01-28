Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Hedefimiz, 1 milyar dolarlık hedefe ulaşmaktır"

2018 yılında belirlediğimiz hedeflerin birçoğunu başarıyla hayata geçirdiğimizi görüyorum. 400 milyon dolarlık hedefe aynı yıl içinde ulaştık. 2019 verileri iki ülke arasındaki ticaretin ilerletilmesi konusunda daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki 1 milyar dolarlık hedefe ulaşmaktır. Bunu da en kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum.

"Elazığ depremi ile ilgili nezaket görüşmesi yaptık"

Trump ile Elazığ depremi ile ilgili nezaket görüşmesi yaptık. Şu an itibarıyla enkazlar kaldırılıyor. Bunula beraber de süratle gerek köy ve mahallelerde gerekse merkezde yapacağımız inşaatın planlaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapıldı.

"Hafter'in işi çözmek gibi bir niyeti yok"

Trump'la Libya'yı, İdlib'i aramızda konuştuk. Tabii Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek bu iş yanlış olur. Dün yapılması gerekli toplantılarda Hafter, geleceğini söylediği yerlere gitmedi. Geldiği yerde bir netice mi vardı? Hayır. Berlin sürecindeki toplantıda da odasında saklandı. Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine. Wagner var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler. Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur. Hafter, Kaddafi'ye de ihanet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter lejyonerdir, maaşlı bir askerdir. Hafter’e desteği Abu Dabi yönetimi ve Mısır sağlıyor.https://t.co/OqwSdwIlaB pic.twitter.com/HYwTWYJcuO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 28, 2020

İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz.