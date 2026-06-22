Bakan Kurum, Londra'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Londra İklim Eylem Haftası" kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) düzenlediği "COP31 İş Dünyası Forumu"nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılarak konuşma yaptı.

"Özel sektörün bu yıl COP sürecine güçlü ve derinlikli biçimde dahil olmasını istiyoruz"

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, COP31 Başkanlığı olarak özel sektörden beklentilerini dile getirdi.

İş dünyasının ulusal iklim planlarının uygulanmasında aktif rol almasını ve bu dönüşümü bir yük değil, yeni fırsatlar doğuran stratejik alan olarak görmesini önemsediklerini belirten Kurum, bu kapsamda COP31 İş Dünyası Temsilcisi olarak görevlendirilen TOBB'a sürece verdikleri destek için teşekkür etti.

Kurum, COP31'de özel sektörün bu yıl COP sürecine güçlü ve derinlikli biçimde dahil olmasını istediklerine işaret ederek, "TOBB, COP31 sürecine iş dünyasının sürekli ve anlamlı katılımını desteklemede önemli rol oynayacaktır." dedi.

COP31 Başkanlığı olarak iş dünyasının, ulusal iklim planlarının uygulanması için hükümetlerle birlikte çalışmasını çok değerli bulduklarının altını çizen Kurum, "Bu planlar, Paris Anlaşması'nın yapı taşlarıdır, ancak iş dünyasının aktif katılımı olmadan gerçeğe dönüşmeleri mümkün değildir." diye konuştu.

Bakan Kurum, iş dünyasına çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"İlerlemenizi görünür kılmak, planlarınızı tartışmak ve yeni ortaklar kazanmanız için işbirliğini güçlendirmek için COP'un bir araya getirme gücünü arttıracağız çünkü COP, insanlık için ilerleme sağlayacak anlaşmaların ve ortaklıkların kurulacağı yerdir. Londra'dan Antalya'ya uzanan bu süreçte hedefimiz nettir, iklim hedeflerini yatırıma, teknolojiyi uygulamaya, finansmanı sahadaki projelere ve ortak iradeyi somut sonuçlara dönüştürmek. Son olarak şunu söylemeyelim. Uluslararası iş dünyasıyla gerçekleştireceğimiz istişarelerin ilkini bugün burada yapıyoruz. Bir sonraki buluşmayı ise eylül ayında New York İklim Haftası kapsamında düzenleyeceğiz."

"Türkiye, yeşil dönüşümün küresel öncülerinden biri olma yolunda"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeşil dönüşümün küresel öncülerinden biri olma yolunda olduğunu vurgulayarak, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketi de bütün dünyaya örnek olan bu vizyonun en somut göstergelerindendir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak bu güçlü liderliğin yanında olduklarının altını çizdi.

İklim gündeminin, artık yalnızca çevre meselesi değil, 21. yüzyılın sanayi ve ticaret politikası olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, COP31 sürecinde özel sektör için öngörülebilir düzenlemeler, finansmana erişim ve elektrifikasyonu destekleyecek adımlar atılması çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yeşil dönüşümün fabrikalarını, tedarik zincirlerini ve teknoloji standartlarını kuran tarafın bu yüzyılın sanayi düzenini belirleyeceğini söyledi.

COP31'den iş dünyasının ilk beklentisinin öngörülebilirlik olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, çimento ve çelik gibi dönüşümü zor sektörlerin, karbon fiyatı ve düzenleyici çerçeve netleşmeden uzun vadeli yatırım yapamayacağını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, iklim finansmanının 2023'te yaklaşık 1,9 trilyon dolara ulaşmasına rağmen kaynakların ihtiyaç duyulan bölgelere yeterince gitmediğini belirterek, "COP31'den beklentimiz, iklim finansmanının risk paylaşımı, garanti mekanizmaları ve karma finansman yoluyla gerçek projelere ulaşmasıdır." dedi.

Elektrifikasyonun da temel beklentiler arasında olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Bakan Kurum'un Bonn'da açıkladığı 2035'e kadar nihai enerji tüketiminde yüzde 35 elektrifikasyon hedefini desteklediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lere özel finansman, dijital raporlama araçları ve teknik rehberlik sağlanması gerektiğini vurgulayarak, iklim dayanıklı şehirler gündeminin de özel sektörün yatırım yapabileceği ve finanse edilebilir projelere dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

COP31 İş Dünyası Forumu'nun çalışma gruplarının yeşil sanayileşme, iklim finansmanı, elektrifikasyon, şehirler, tarım-gıda, KOBİ'ler, iklim teknolojileri ve yapay zeka gibi başlıklara odaklanacağını belirten Hisarcıklıoğlu, iş dünyasını 12-13 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'ne katılmaya davet etti.

Londra İklim Eylemi Haftası başladı

Dünyada iklim eylemini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Londra İklim Eylemi Haftası (LCAW) başladı.

Bu yıl 20-28 Haziran'da 8'incisi düzenlenen LCAW, dünyadaki en geniş kapsamlı bağımsız iklim organizasyonları arasında yer alıyor.

LCAW'a bu yıl 75 bin katılımcı beklenirken, hafta boyunca Londra'nın farklı bölgelerinde 1000'den fazla etkinlik düzenlenecek.