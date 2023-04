Bakan Kurum: Kentsel dönüşüme ilişkin müjdeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Beyoğlu’ndaki Millet Bahçesi, Otopark ve Nikah Salonu Temel Atma, Sütlüce ve Örnektepe Mahallesi TOKİ Evleri Anahtar Teslim Töreni programına katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un çok daha güçlü, güzel ve huzurlu olması için dev adımları hep birlikte attıklarını söyledi.

Beyoğlu'nun şanına yakışır, nefes alacak ender alanlardan bir tanesi olan Küçük Piyale Millet Bahçesi'nin ilk fidanlarını toprakla buluşturacaklarını dile getiren Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında evleri ve dükkanları hak sahiplerine teslim edeceklerini belirtti.

Kentin en önemli sorunlarından birisinin trafik ve otopark olduğunu aktaran Kurum, "Bugün burada Beyoğlu için yine çok kritik öneme sahip bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Nedir o? 424 araçlık otoparkımızın ve nikah salonumuzun da temellerini atıyoruz. Yine bir taraftan da Emlak Konut eliyle yaptığımız, tamamladığımız Baruthane Ekolojik Bahçemizi sizlere armağan ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır İstanbul'a, kentin insanlarına, inançla, azimle ve kararlılıkla hizmet ettiklerini ifade eden Kurum, bu aziz şehri başta depremler olmak üzere her türlü afetlere karşı dirençli hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kurum, İstanbul'un her yerinde kentsel dönüşüme önem verdiklerine dikkati çekerek, "Şehrimizi yerinde, hızlı, gönüllü anlayışıyla sokak sokak, mahalle mahalle depreme hazır hale getirecek çalışmalarımızı yapıyoruz. Sahada, 93 bin konutun şu anda fiilen inşası devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz"

İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının olduğunun altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün Üsküdar'a gittiğinizde Kirazlıtepe'de, Ferah Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmamızı görürsünüz. Pendik, Orta ve Dumlupınar mahallelerimizde daha birkaç gün önce büyük bir coşkuyla, kalabalıkla temellerimizi attık. Ataşehir Şerifali Çiftliği'nde, Kartal Orhantepe Mahallemizde dönüşümü hızlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakın bu görsellerini gördüğümüz Yeşilyurt Apartmanı'nın olduğu yer. Hani bir binamız Kartal'da çökmüştü, 21 canımız gitmişti ya, orası şimdi bu halde. Yenilendi ve orada 1500 konutluk dönüşüm yapıyoruz. Esenler'de tüm Türkiye'ye örnek olacak Bakanlığımız, TOKİ Başkanlığımız eliyle 60 bin konutluk bir proje yürütülüyor. İnşasını TOKİ Başkanlığımızın yürüttüğü ve 2 bin konutumuzu bitirdiğimiz, vatandaşımıza teslim ettiğimiz bir projeyi Bakanlığımız yine belediyemizle, vatandaşımızla, teşkilatımızla, oradaki kardeşlerimizle gönül gönüle bu süreci yürütüyoruz. Türkiye'nin ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. Kağıthane'de istinat duvarı kaymış. Hepimiz hatırlarız. Biz yine oradaydık. Her afette, her depremde, her selde olduğu gibi yine vatandaşımızın dizinin dibindeydik ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızı bitirdik."

Bakan Kurum, Zeytinburnu Beştelsiz ve Telsiz mahallelerinde çok önemli dönüşüm projesi yürüttüklerini, Güngören Tozkoparan Mahallesi, Bağcılar Demirkapı Mahallesi ve Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'ndeki projeleri anlattı.

Gaziosmanpaşa'da yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte bayram müjdesi paylaşacaklarını belirten Kurum, "500 bini Avrupa Yakası'nda, 500 bini Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplamda 1,5 milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümünde ilk temellerimizi yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte Gaziosmanpaşa'da atıyoruz. Orada çok önemli müjdelerimizi inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Devletimizin kentsel dönüşümün hızlandırılmasına ilişkin gerek maddi gerek yapımla ilgili desteklerini, gerek taşınma gerek kira yardımına ilişkin desteklerini ve müjdelerini Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle inşallah İstanbul'umuzda paylaşacaklar. Gaziosmanpaşa'da bir bayram müjdesini de inşallah milletimize vermiş olacağız." diye konuştu.

"Davulla zurnayla Hacıhüsrev'de dönüşüm nasıl olurmuş tüm cihana göstereceğiz"

Beyoğlu'nda dönüşüme kararlı bir şekilde devam edeceklerini vurgulayan Kurum, daha önce Okmeydanı'nda başlattıkları dönüşümün hemen akabinde Hacıhüsrev Mahallesi'ne de gireceklerini kaydetti.

Kurum, orada da görüşmeleri Bakanlığın ve ilgili belediyenin vatandaşlarla yaptığına değinerek, "İnşallah orada da davulla zurnayla Hacıhüsrev'de dönüşüm nasıl olurmuş tüm cihana göstereceğiz. Milletimizle birlikte oradaki dönüşüme de devam edeceğiz. Şu an hak sahibi çalışmalarımız kararlı bir şekilde yürütülüyor. Bitme aşamasına geldi. İnşallah en kısa zamanda orada da inşaatlarımıza başlayacağız. Önümüzdeki süreçte de yine Okmeydanı'nda mahallemizdeki dönüşümü daha da güçlendirmek için bir uzlaşma ofisimiz, kentsel dönüşüm ofisimiz kuruluyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nun tarihi eserleriyle, kültürel değerleriyle, tescilli binalarıyla çok daha güzel ve güvenli hale gelmesini istediklerini söyledi.

14 Mayıs'ta çok kritik bir seçim olduğunu dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün görüyoruz ki artık saflar tamamen netleşti. Bir tarafta dev projeleriyle yükselen bir Türkiye diyen var. Diğer tarafa baktığınızda ülkemize dair, ülkemizin geleceğine dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için gece gündüz çalışan, duble yollar yapan, köprüleriyle, tünelleriyle, hızlı trenleriyle, şehir hastaneleriyle, havalimanlarıyla, millet bahçeleriyle, sosyal konutlarıyla, tarihi kent meydanlarıyla, modern üniversiteler inşa edenler var. Diğer tarafa baktığınızda milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Bir tarafta 'Türkiye Yüzyılı' diyenler var. Diğer tarafa baktığınızda Türkiye'yi yüzyıl geri götürmek isteyenler var. İstanbul'un 39 mahallesinde 695 bin konutu dönüştürmüş, sahada fiilen 93 bin konutu dönüştürenler var. Diğer tarafa baktığınızda İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürenler, 5 yılda 100 bin konut sözü verip 1500 günde 1500 konutu teslim etmeyenler var. Bu manzara 14 Mayıs'ta hepimizin bakacağı manzaradır. İşte AK Parti'miz, Cumhur İttifakı'mız, yuva kazandıran, 5 milyon yuva inşa eden liderimizle biz hep milletimizin yanında yol yürüdük. Hep milletimizin yanında olduk. Sizlerin yanında olduk, kardeşlerimizin yanında olduk."

CHP'nin 4 yıl önceki seçimlerde "Mart'ın sonu bahar olacak" dediğini aktaran Kurum, "Ne hikmetse o marttan kocaman 4 yıl geçti. O baharı, değerli kardeşlerim biz ne İstanbul'da, ne Ankara'da, ne de İzmir'de göremedik. Nasıl bir baharsa o. Bu aziz milletimiz bir türlü bu baharı göremedi ama ne gördük biliyor musunuz? Yalancı baharı gördük. Yolda kalan otobüsleri gördük. Karda kapanan yolları gördük. Bir türlü bitmeyen metro hatlarını gördük. Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik. Yatırım göremedik. Şimdi Kılıçdaroğlu kalkmış, yine diyor ki 'Baharlar gelecek.' Biz sizin vadettiğiniz bu yalancı baharlardan milletimize geçmişte ne hayır geldi ki bundan sonra hayır gelecek diyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Öyle boş vaat vermekle olmuyor"

Bu seçimde sadece siyasi partilerin değil zihniyetlerin de yarışacağını kaydeden Kurum, şunları söyledi:

"Diyorlar ki, 'Bedava konut vereceğiz.' Verin. Elinizden tutan mı var? Bak biz iki gün önce İstanbul'da, İstanbul'un finans merkezi olması adına 65 milyar liralık projeyi bitirdik, teslim ettik. Ekonominin, finansın başkenti olsun diye uğraşıyoruz. Bu anlayışla hemen arkasından Fikirtepe'de anahtarlarımızı teslim ettik. 60 bin kardeşimizi ilgilendiriyor. İkinci, üçüncü etabın müjdesini verdik. İki gün sonra gittik Pendik'te 1700 konutun temelini attık. Bugün Beyoğlu'ndayız, Hacıhüsrev'deyiz, Okmeydanı'ndayız. Temellerimizi atıyoruz, fidanlarımızı dikiyoruz. Yarın Gaziosmanpaşa'dayız. Yeni temellerimizi atacağız, anahtarlarımızı vereceğiz. Bayramda, afetzede kardeşlerimizin, onlara söz verdiğimiz ilk evlerin anahtarlarını vereceğiz. Öyle boş vaat vermekle olmuyor. Üreteceksin, bitireceksin, vatandaşın için dertleneceksin, hayal edeceksin. O hayalleri bir bir gerçeğe çevireceksin."

Bakan Kurum, "İşte bu seçim 'İstanbul Finans Merkezi ile ekonomik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz.' diyenlerle 'Londra'daki o tefecilerden borç alacağız' diyenlerin seçimi olacaktır. Emin olun bu seçim, o seçimdir. Bu seçim, 'Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari açık değil, cari fazla versin' diyenlerle 'Türkiye tüketsin, ithal etsin, borca saplanalım, IMF'den borç alalım' diyenlerin seçimi olacaktır. Bu seçim 'SİHA'lar üretilsin, Togg'larımız üretilsin, yapılsın. TCG Anadolu ile tüm dünyaya meydan okunsun' diyenlerle 'SİHA'lar yerli değil. Biz SİHA'ların üretimini durduracağız. Togg milli değil. İtalya'dan üretilmiş, Bursa'ya öyle gelmiş. TCG Anadolu insansız uçak gemisi neymiş bu da' diyenlerin seçimi olacaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Sütlüce ve Örnek Mahallesi'ndeki konutların hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Kurum, beraberindeki heyetle birlikte Beyoğlu’ndaki Millet Bahçesi, otopark ve nikah salonunun temeline harç dökülmesi için butona bastı.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kurum, ekolojik mahalle bahçesine fidan dikti

İlçedeki "Ekolojik Mahalle Bahçesi Açılışı ve Fidan Dikimi" programına da katılan Kurum, bahçede fidan dikti.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, çocuklar ile gençlerin bahçede huzur ve güven içerisinde doğayı öğreneceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ekolojik koridorlarının kentin her yerinde artmaya devam edeceğini dile getiren Kurum, açılışı yapılan bahçenin hayırlı olması temennisinde bulundu.