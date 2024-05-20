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Türkiye
TRT Haber 20.05.2024 11:44

Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada 6 kural ihlali tespit edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir beton tankerinin, bölünmüş yolda karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen ve 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada 6 kural ihlali tespit edildi
[Temsili Fotoğraf: DHA]

İslahiye- Hassa karayolunda 6 Mayıs'ta meydana gelen kazaya ilişkin görevlendirilen 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırladı. 

23 sayfalık raporun detaylarına TRT Haber ulaştı. Yolun Ağabey mahallesi kavşağındaki kaza sonrası tutuklanan beton tankeri sürücüsü Mehmet Göğüş’ün, 6 ayrı trafik kuralını ihlal ettiği, azami hız limitini de aştığına dikkat çekildi.

Hız limiti aşılmış

Beton tankeri çekici römork sürücüsünün, aracın cinsine göre dikkatsiz, kontrolsüz ve özensiz araç kullandığı ve azami hız limitini aştığının tespitine yer verildi.

Bilirkişi raporunda, beton tankerinin kazanın olduğu noktaya yaklaşırken hız sınırının 50 kilometre olduğunu belirten trafik işareti levhasının bulunduğu, sağ şeritte ilerlemesi gerekirken sol şeritte seyrettiğine dikkat çekildi.

Fren izi bulunamadı

Tankerin takograf çıktısında kaza sırasında 90 kilometre hız yaptığının belirlendiği ve kaza yerinde beton tankerine ait fren izinin de olmadığına dikkat çekildi.

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Gaziantep Trafik Kazası
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