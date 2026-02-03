Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm hem ülkemizin hem de İstanbul'umuzun en acil ihtiyacı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi tarafından belediyenin kongre merkezinde düzenlenen 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirveyi gerek zamanlama gerekse içerik açısından çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Bugün, Türkiye'nin şehircilik tarihinin en özel döneminden geçtiğini belirten Kurum, "Türkiye bugün, bir yandan 1 milyon 757 bin sosyal konutu milletine sunan, 2 milyon 510 bin yuvayı yenileyen bir ülkedir. Yine Türkiye, asrın felaketi sonrasında 11 ilinde alnının akıyla 455 bin yuvayı teslim eden, 500 bin sosyal konut projesiyle milletinin her bir ferdini yuva sahibi yapmaya azmeden, dünya şehircilik tarihinin belki de en devrimci ve en başarılı ülkesidir." diye konuştu.

Kurum, 6 Şubat 2023'te milletçe yüreklerin dağlandığı bir sınavdan geçtiklerini, bir gecede 11 ilde hayatların değiştiğini vurgulayarak, "108 bin kilometrekarelik alan, 7 büyükşehrimiz dahil olmak üzere 11 ilimizde, 124 ilçe ve 6 bin 900’den fazla mahallede hayat durdu. Bu alan, 100'den fazla ülkenin yüzölçümünden büyük." ifadelerini kullandı.

Depremin ilk anında enkaz, arama kurtarma çalışmaları devam ederken kalıcı konutların yapımına eş zamanlı başladıklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"15 günde ilk temelleri attık, geldiğimiz noktada 455 bin yuvamızı tamamladık. Saatte 23, günde 550 konut ürettik, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda 455 bin konutu bitirdik, büyük bir mutlulukla milletimize anahtarlarını teslim ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin bize olan inancı, 200 bin işçimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak tarihi bir başarıya hep birlikte imza attık. Dünyaya örnek olacak bir ölçekte 'Asrın İnşası' adını verdiğimiz büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik."

"Yarısı Bizden projemizle de tam 80 bin 250 bağımsız bölümün inşasını sürdürüyoruz"

Kurum, dönüşüm sürecinde büyük birikim ve tecrübe kazandıklarını, bu birikimi diğer illere aktarmak istediklerini kaydetti.

Aynı acıları tekrar yaşamak istemediklerini dile getiren Kurum, Türkiye Yüzyılı'nı "Dirençli Şehirlerin Yüzyılı"na dönüştürdüklerini söyledi.

Kurum, yerin altında tek bir gerçek olduğunu, bunun da deprem olduğunu vurgulayarak, "Hele hele olası İstanbul depremi, bir milli güvenlik sorunudur ve bu soruna karşı yegane yol, deprem dönüşümü, kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm hem ülkemizin hem de İstanbul'umuzun en acil ihtiyacıdır, en ertelenemez çözümüdür. Bu bilinçle yapmış olduğumuz her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'umuzda 927 bin konutumuzu, yuvamızı dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Bu konutları dönüştürmenin kolay bir süreç olmadığına işaret eden Kurum, "Halen İstanbul'un 39 ilçesinde 300 bin bağımsız bölümün dönüşüm çalışmaları da devam etmektedir. Vatandaşımızı dönüşüme teşvik etmek için mali yükün yarısını üstlendiğimiz Yarısı Bizden projemiz... Bu projeyi 2023 yılında Cumhurbaşkanımız milletimize müjdelemiş ve İstanbul'da riskli yapı kalmayana kadar da bu projeyi devam ettireceğimizin sözünü vermişti. O günden bugüne 80 bin 250 bağımsız bölümün inşasını sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Artık seminerlerden öteye geçelim, uygulayalım, milletimize destek olalım"

Kurum, dönüşüm meselesine tek pencereden bakmadıkları, 360 derecelik, bütüncül bir perspektifle dönüşümü değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Kentsel dönüşümün başarısında kamunun öncülüğünü esas aldıklarını, bu modelde devletin yalnızca düzenleyici değil, aynı zamanda planlayıcı, finansal kolaylaştırıcı bir rol üstlendiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"TOKİ, Emlak Konut, Emlak Katılım Bankası ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız bu modelin başlıca uygulayıcıları ancak bu modelde belediyelerin işbirliği yapması bizim açımızdan oldukça önemlidir. Ben bu vesileyle burada, sizlerin huzurunda başta İstanbul’daki belediyelerimiz olmak üzere tüm belediyelerimize çağrımı yinelemek istiyorum. Tüm belediyelerimiz elini taşın altına koysun, gelin hep birlikte ülkemizin yarınları için, çocuklarımızın geleceği için bir an önce şehirlerimizi dirençli hale getirelim. İstanbul'un her ilçesi için, Türkiye'deki 81 il için 'Bakanlığımızın kapıları, kentsel dönüşüm projelerinde de vatandaşımızın bu manada ihtiyacı olan her işte de sonuna kadar açıktır.' dedik. Burada İstanbul Valimizi görevlendirdik, İstanbul Valimiz bu sürecin başkanlığını yürütüyor, 39 ilçeden gelen her türlü talebi, vatandaşımızın her türlü isteğini burada istişare içerisinde karar almak suretiyle bize iletiyorlar, biz de orada alınan kararı hayata geçiriyoruz. Bakanlığımızda, İstanbul'da vatandaşımızın bize gelen talebi noktasında bekleyen hiçbir işi yoktur, olmayacaktır da. İstiyoruz ki her ilçede belediyelerimiz, elini, gövdesini taşın altına koysun. Artık seminerlerden öteye geçelim, uygulayalım, milletimize destek olalım. Milletimizin dönüşümü noktasında bekleyen taleplerini hep birlikte hayata geçirelim istiyoruz."

"İstanbul'umuza 100 bin konut ayırdık"

Sosyal konutları hem vatandaşın erişilebilir yuvalara kavuşması hem de sağlıklı binalar yapmak açısından önemsediklerini anlatan Kurum, bu anlayışın en güçlü yansımasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "Yüzyılın Konut Projesi" olduğunu dile getirdi.

Kurum, bu projenin yalnızca bir sosyal konut hamlesi değil, aynı zamanda dünyada benzeri olmayan bir sosyal devlet manifestosu olduğunun altını çizerek, "500 Bin Sosyal Konut Projesi, ismiyle müsemma bir devrimdir çünkü bugün dünyanın pek çok ülkesinde sosyal devlet anlayışı zayıflamışken, Türkiye tam tersine vatandaşını önceleyen, kimseyi geride bırakmayan bir model ortaya koymuştur. Bu yönüyle, Yüzyılın Konut Projesi sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada sosyal devletin yeniden tanımını yapan bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

Devletin gururu TOKİ eliyle 81 ilin tamamında, afete dayanıklı, modern ve konforlu 500 bin sosyal konut inşa ettiklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Kuralarımızın yarısını tamamladık, mart ayında da İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hak sahiplerimizi belirleyeceğiz. İstanbul'umuza 100 bin konut ayırdık. İlk kez yapacağımız kiralık konut modeliyle de konut fiyatlarını, kiraları aşağı çekeceğimiz önemli bir iradeyi de İstanbul'umuza sunmuş oluyoruz. Yüzyılın Konut Projesi sosyal adaletin, dayanışmanın ve Türkiye’nin yeniden yükseliş vizyonunun en güçlü simgesidir. Allah'ın izniyle, asrın inşasında yazdığımız başarı öyküsünü, Yüzyılın Konut Projesi ile en yüksek noktasına taşıyacağız."

Kentsel dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasını başarıyla yürütmesi dolayısıyla Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ı tebrik eden Kurum, Bahçelievler ilçesinin İstanbul'un 39 ilçesi arasında Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan bağımsız bölümlerin yüzde 23'ünü gerçekleştirerek, en aktif ilçe ünvanına eriştiğini sözlerine ekledi.