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TRT Haber 22.04.2025 17:49

Bakan Kurum: Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk sosyal konut projesinin parçasıdır

Bakan Kurum, TOKİ’nin Arnavutköy’deki sosyal konut projesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurum, projenin 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin bir parçası olduğunu söyledi.

Bakan Kurum: Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk sosyal konut projesinin parçasıdır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından TOKİ'nin Arnavutköy'deki sosyal konut projesi ile ilgili paylaşım yaptı.

"Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu." ifadelerine yer veren Kurum, millete bir söz verdiklerini, konut sorununu çözüp, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacaklarını söylediklerini belirtti.

Kurum, şimdi verilen sözleri yerine getirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"'Bu Kanal İstanbul Projesidir.' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'O konutlar Araplara satılacak.' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak, ne de bizi engelleyebileceksiniz."

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konut Murat Kurum Sosyal Konut Projesi TOKİ
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