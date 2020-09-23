Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Keçiören EA Hastanemize yaptığımız ziyarette, dün gerçekleşen ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda tüm duyarlıkları harekete geçiren olayı, yaşayanların tanıklığı ve kamera kayıtlarıyla değerlendirdik. Mesaj net: Fedakârlık, ruhumuzda. Güvenlik, kırmızı çizgimizdir. pic.twitter.com/TBg93FhLe3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 22, 2020

Bakan Koca, "Keçiören EA Hastanemize yaptığımız ziyarette, dün gerçekleşen ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda tüm duyarlıkları harekete geçiren olayı, yaşayanların tanıklığı ve kamera kayıtlarıyla değerlendirdik. Mesaj net: Fedakârlık, ruhumuzda. Güvenlik, kırmızı çizgimizdir." dedi.

Ziyarette, olayın tanığı sağlık çalışanlarından yaşananlar hakkında bilgi alan Koca, paylaşımında görüntü ve fotoğraflara da yer verdi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalışmış, sağlık görevlileri ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korunmuştu.