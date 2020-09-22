TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT'nin yeni stratejisini ve vizyonunu anlattı.

Strateji ve Vizyon Buluşmasında yayıncılık politikalarındaki öncelikler ve yenilikler tanıtıldı.

"TRT denince akla te bir şey gelecek: Özü sözü insan"

TRT yayınlarında insan ve değer odaklı yaklaşımı benimsediklerini belirten Eren, "Artık TRT denince akla gelecek olan tek cümle var; özü sözü İnsan.TRT'nin strateji ve vizyon buluşmasının sloganı bu. Vizyonumuz uluslararası etki oluşturmak. Bunu gerçekleştirmek için içerikler uluslararası nitelikte olmalı ve kurum olarak dijitalleşmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun her platformda yenilenmeye ve değişmeye devam ettiğini ifade eden Eren, TRT'nin sadece izlenecek değil iz bırakacak yapımlar gerçekleştirmek istediğini aktardı.

TRT Spor 2, TRT Spor Artı olacak

TRT Spor 2'nin TRT Spor Artı olacağını ifade eden Eren, TRT Spor Artı ile büyük sporcular yetişeceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Dijitalleşmeye önem veriliyor

TRT’nin yeni vizyon ve strateji planında uluslararası etki ve dijitalleşmenin önemli yer tutacağını aktaran Eren, TRT kurumlarının 50 milyonu aşan takipçi sayısının dijital mecralara erişimin en büyük göstergesi olduğunu ifade etti.

TRT ekranlarının yüzü, TRT markası ve TRT logoları yenileniyor

TRT Haber'in 24 aydır kesintisiz lider olduğunu ifade eden Eren, "TRT adının anlamı ve değeri tartışılamaz. İlave hiçbir ambalaja, süse ihtiyacımız yok. Sadece TRT. Bu sadeliği tüm logolarımıza yansıttık" dedi.

Logodan jeneriklere, bilgilendirme grafiklerinden kuşaklara kadar her şey değişti. TRT Haber, yenilenen ekranıyla evlerinize konuk oluyor. pic.twitter.com/yaiahHHN5A — TRT HABER (@trthaber) September 22, 2020

"Fikir üretin, tasarlayın, bize gelin"

TRT'nin yeni vizyonunun önemli bir parçasının da gençler olduğunu belirten Eren, "Bu ülkenin yaratıcı kafalarına, bu kapının dışında fark edilmeyi bekleyen yeteneklere inanıyorum. Amatör, profesyonel ya da markalaşmış tüm içerik üreticilerini TRT'ye davet ediyorum. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum; proje üretin arkadaşlar. Fikir üretin, tasarlayın ve bize gelin. Sözünü ettiğim başyapıtlara birlikte imza atalım" diye konuştu.