Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan Orhan Kural için taziye mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, çevre duyarlılığı ve halk sağlığı alanındaki mücadelesiyle tanıdıkları Prof. Dr. Orhan Kural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.
Çevre duyarlılığı ve halk sağlığı alanındaki mücadelesiyle tanıdığımız Prof. Dr. Orhan Kural hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2020
Fahrettin Koca, Kural'a Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
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