Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 20:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı'nı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçivan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev'i kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçivan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev'i kabul etti. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan
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