Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlar paylaşımı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarını yaptırdığı halde COVID-19’a yakalanıp hasta olanların da olduğunu belirterek, "Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşı olup hastalananların da olduğunu söyleyerek, aşı çağrısını yineledi.
"Hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi"
Bakan Koca, paylaşımında, "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır" dedi.
Koca, "Lütfen bugün aşınızı olun" çağrısını da tekrarladı.
Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 22, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı
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