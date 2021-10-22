Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşı olup hastalananların da olduğunu söyleyerek, aşı çağrısını yineledi.

"Hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi"

Bakan Koca, paylaşımında, "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır" dedi.

Koca, "Lütfen bugün aşınızı olun" çağrısını da tekrarladı.