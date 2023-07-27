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Gündem
AA 27.07.2023 22:05

Bakan Koca: YAŞAM Projesi yurt genelinde yayılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 80 yaş ve üstü kişilere hizmet sunan Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri'nin (YAŞAM) yeni bir pilot uygulamasının, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde başlatıldığını belirterek, bu projeyi en kısa zamanda ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Koca: YAŞAM Projesi yurt genelinde yayılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, yaşlı nüfusun sağlık hizmeti için ülke genelinde hastaneler bünyesinde kurulmaya başlanan YAŞAM'lar ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Antalya'da hayata geçirilen pilot uygulamanın tanıtıldığı videoya da yer veren Koca, şunları kaydetti:

"Artan yaşlı nüfusun, sağlık hizmeti için kurmaya başladığımız Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin (YAŞAM) bir yeni pilot uygulaması, Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde uygulamaya girdi. Hayırlı olsun. 80 yaş ve üzeri bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasını, evinde veya bulunduğu yerde hizmet almasını, gerektiğinde tedavi organizasyonlarının yapılmasını amaçlayan YAŞAM projesini, kısa zamanda yurt geneline yaygınlaştırmayı planlıyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Gerekli durumlarda evden hastaneye hastaneden eve nakillerini sağlıyoruz"

Videoda merkeze ilişkin bilgileri paylaşan Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Recep Yıldırım, YAŞAM ekiplerinin, yaşlıları evlerinde ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlerle 80 yaş ve üstü bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Yıldırım, "Ziyaretlerde yaşlılarımızın ihtiyaçları belirleniyor ve evlerinde gerekli ihtiyaçları karşılanıyor. Gerekli durumlarda evden hastaneye, hastaneden eve nakillerini, hastane içindeki poliklinik hizmetlerinin koordinasyonunu ve önceliklerinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla iki uzman hekimimiz, iki hemşiremiz, bir yaşlı bakım teknikerimiz, gerontoloğumuz ve tıbbi sekterimizle bu hizmeti yürütüyoruz. Hedef nüfusumuz, Antalya genelinde 45 bin. Diğer hastanelerin de entegre olmasıyla beraber bu nüfus hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Merkezin sorumlusu Geriatri Uzmanı Dr. Serdar Ceylan da şu ana kadar 25 yaşlının evlerinde ziyaret edildiğini, bu ziyaretlerde tüm yaşam aktiviteleri ve bilişsel fonksiyonlarının, kapsamlı olarak değerlendirildiğini söyledi.

YAŞAM ekiplerinin, evinde ziyaret ettiği hasta yakını Münübe Damyan ise duygularını, "Doktorlarımız evimize kadar geldi, bu hizmetten çok memnun ve mutlu olduk, teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.

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