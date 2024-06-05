Bakan Koca: Onaylı Randevu Dönemiyle randevu sadakat oranında büyük iyileşme var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Onaylı Randevu Dönemiyle ilgili soru sonrası, randevu sadakat oranında çok büyük bir iyileşme olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu konuda öncelikle vatandaşlarımıza gösterdikleri uyum ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz. Tüm bunlara yönelik olarak bayramdan hemen sonra bir basın toplantısı ile onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını tüm kamuoyu ile paylaşacağız. Müsterih olun yarın bugünden daha güzel olacak hepimiz için" dedi.

Türkiye Sağlık Vadisi kuruldu

Gazetecilerin Sağlık Vadisi Projesiyle ilgili sorduğu soruya Bakan Koca şu şekilde cevap verd:

"Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı ve Türkiye sağlık vadisi kurulmuş oldu. Türkiye sağlık enstitüleri başkanlığı şirket kurulumu için gerekli adımları atıyor. Bundan sonra Bilkent Şehir hastanesinin yanında olan arazi tahsis edilerek alt yapı işleri başlayacak. İlk etapta alt yapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak. Arge ve pilot üretim yapılacak. Biyoteknoloji alanındaki kalkınmamızın ilk adımını böylece atmış oluyoruz. Hayırlı olmasını dilerim."



