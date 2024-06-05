Van'da terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin Başkale kırsalındaki sözde sorumlu düzeydeki Demhat Şero Welat (K) İlyas Ayaz olduğunu söyledi.

Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor. Operasyona J-SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı destek verdi Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirildi.

HAİNLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️

Van ili Başkale kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-41" operasyonunda;

3️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi❗️



Teröristlerden biri Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki

❌ Demhat Şero… pic.twitter.com/zH0JCmmiwE — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 5, 2024

Ali Yerlikaya, "Hainlerin nefeslerini keseceğiz, terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürecek" dedi.