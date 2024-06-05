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TRT Haber 05.06.2024 07:59

Van'da terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Başkale kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-41" operasyonunda; 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin Başkale kırsalındaki sözde sorumlu düzeydeki Demhat Şero Welat (K) İlyas Ayaz olduğunu söyledi.

Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor. Operasyona J-SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı destek verdi Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirildi.


Ali Yerlikaya, "Hainlerin nefeslerini keseceğiz, terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürecek" dedi. 

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Ali Yerlikaya Son Dakika Terörle Mücadele Van
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