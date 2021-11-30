Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi çıkışı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Omicron varyantıyla ilgili, "Yeni bir varyant olmasına rağmen kapatma düşünmüyoruz" dedi.

Koca, "Sağlık çalışanlarına bir iki gün içerisinde sevindirici haber vereceğiz" diye konuştu.