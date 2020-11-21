Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Evde geçirdiğiniz zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00'de başlayacağını hatırlatarak vatandaşları evde kalmaları için uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam saat 20.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Akşam 20.00'de evde olalım. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak."
AKŞAM 20.00’DE EVDE OLALIM. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
Son Haberler
- 19:18
- 19:05
- 18:48
- 18:20
- 18:19
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığa sunacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz