Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam saat 20.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Akşam 20.00'de evde olalım. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak."