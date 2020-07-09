Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile buluştu
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Koca, ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ikili görüşmenin ardından Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi kabul etti.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.
[Fotoğraf: AA]
İkili görüşmenin ardından Bakan Koca ve Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak.
Bakan Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.
Son Haberler
- 16:12
- 16:14
- 15:56
- 16:01
- 15:51
Sıradaki Haber
Askeri casusluk davasında karar çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz