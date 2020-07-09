FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.

Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anacak ve anlatacak faaliyetler düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtına çiçek bırakılması ile başlayacak. TBMM’de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programına da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da saat 21:00’da Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.

2019 yılında bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında yurt içinde ve yurt dışında toplam 1500 program ve faaliyet hayata geçirilmişti. Bu yıl 15 Temmuz kapsamında düzenlenecek toplam program ve faaliyet sayısı 3000’e ulaştı. Bu yıl yurt içinde bakanlıklar ve kamu kurumları 1.609, üniversiteler 521, sivil toplum kuruluşları 108 adet olmak üzere toplam 2.238 program gerçekleştirecek. Yurt dışında ise 752 faaliyet icra edilecek.

200 drone ile ışık gösterisi

Darbe girişiminin önemli noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de 15 Temmuz akşamı Türkiye’de ilk kez 200 drone ile “15 Temmuz temalı ışık gösterisi” gerçekleştirilecek. Kuleli yerleşkesinin duvarlarında FETÖ’nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu destansı mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel bir sunumla anlatılacak.

Milletin destanı notalarda

Türkiye’nin önde gelen bestecilerinden Fahir Atakoğlu da 15 Temmuz şehitlerinin anısına ve demokrasi zaferinin onuruna “15 Temmuz Destanı Senfonisi” besteledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile koordineli gerçekleştirilecek konser televizyon kanallarından, 15 Temmuz portalından ve sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

15 ülkede 15 Temmuz paneli

FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatılacağı “15 Temmuz 15 Panel” başlıklı panel serisi ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Kazakistan, Çin, Katar, Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş İspanya, Guatemala ve Etiyopya’da düzenlenecek. Paneller Kovid-19 pandemisi nedeniyle online webinar olarak gerçekleştirilecek.