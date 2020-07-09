Sakarya'nın Taşkısığı Mahallesinde havai fişek fabrikasının enkazından toplanan ve imha edilmek üzere taş ocağına götürülen mühimmatlar kamyondan indirilirken patlama meydana geldi.

2'si imha timinden 3 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Siyasilerden başsağlı mesajları:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'daki patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

#Sakarya'daki patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 9, 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, "Sakarya’da meydana gelen patlamada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Sakarya’da meydana gelen patlamada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) July 9, 2020

Kültür ve Turizm Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

#Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 9, 2020

Tarım ve Orman Bakanı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sakarya'da imha edilmek üzere taşınan havai fişeklerin patlamasıyla şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

#Sakarya'da imha edilmek üzere taşınan havai fişeklerin patlamasıyla şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 9, 2020

Ticaret Bakanı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, patlamayla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

"İmha edilmek üzere taşınan havai fişeklerin patlaması neticesinde şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

İmha edilmek üzere taşınan havai fişeklerin patlaması neticesinde şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) July 9, 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan "Henüz yüreğimiz soğumadan Sakarya’dan bir acı haber daha geldi. Havai fişek fabrikasındaki patlayıcıların imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.