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Askeri casusluk davasında karar çıktı
İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
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Etiketler: son dakika askeri casusluk davası fetöSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 15:37
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