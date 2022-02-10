Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Bakanımız Murat Kurum'un sağlık durumu iyi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bakan Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan Bakan Kurum'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Koca, "Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım MURAT KURUM’A bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2022
Kurum'un sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Koca, "Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.
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