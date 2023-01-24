Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kirişci: Yağış yetersizliği nedeniyle kriz söz konusu değil
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yağış yetersizliği nedeniyle şu an bir krizin söz konusu olmadığını, gerekirse depoların kullanılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Yağış yetersizliği ve barajların doluluk oranındaki düşüş hakkında konuşan Bakan Kirişci, "Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız" sözlerini kullandı.
"Kuraklık devam ederse risk artar"
Batı bölgelerinde çarşamba günü itibarıyla yağış beklendiğini dile getiren Kirişci, "Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız" dedi.
Kuraklığın bitkisel üretimi çok etkilemediğini söyleyen Bakan Kirişci, kuraklığın devam etmesi halinde riskin artacağını söyledi.
Etiketler: Kuraklık Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci Yağış
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