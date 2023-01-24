Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezi'nin son durumuna yönelik soru üzerine Bakan Kurum, "İstanbul Finans Merkezinin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz" dedi.

"Nisan ayında açılışı yapılır mı?" sorusuna karşılık Bakan Kurum, "İnşallah" yanıtını verdi.