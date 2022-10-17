Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Vahit Kirişci, Personel Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları'nın Karadeniz Bölgesi’ndeki ayağında, Bakanlık personeline çevrim içi seslendi.

İklim değişikliği, salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi küresel sorunlara bağlı olarak tarımsal üretim zincirinde ortaya çıkan aksamaların, birçok ülkeyi derinden etkilediğini anımsatan Kirişci, bugüne kadar aldıkları tedbirlerle muhtemel zararların önüne geçmeyi başardıklarını belirtti.

Kirişci, "Bugün ülkemizde stratejik ürünlerde hiçbir sıkıntımız yoktur. Çok şükür bereketli bir hasat sezonu geçiriyoruz. Ülkemizde gıdaya erişimde bir sıkıntı yaşanmıyorsa, bu, eli öpülesi çiftçimizin fedakarlığı ve aldığımız tedbirler sayesindedir" sözlerini kullandı.

"Gıda güvenliği milli meseledir"

Uluslararası konjonktürü doğru değerlendirirken gelecek on yılların projeksiyonunu yapmak mecburiyetinde olduklarının altını çizen Kirişci, şunları kaydetti:

"Stratejik ürünler başta olmak üzere, tarımsal üretimin her aşamasında üreticimizin yanında olmalıyız. Verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalara odaklanmalıyız. Stratejik önceliğe sahip ürünlerde gıda güvenliği milli bir meseledir. Gıda güvenliğinin, tedarik ve ekonomik erişim olmak üzere iki temel ayağı bulunmaktadır."

Kirişci, vizyonlarını belirlerken "kent tarımını" özellikle gündemlerine aldıklarına işaret ederek, “Yerel ekonomiyi kalkındırmak, gıda güvenliğini sağlamak, ürünlerin yetiştirildiği yerde tüketilerek taze ve ucuz gıdaya erişimi kolaylaştırmak, kadınlarımızın, gençlerimizin ve hatta emeklilerimizin istihdamının sağlanması ve karbon ayak izinin azaltılması için kent tarımını teşvik ediyor ve destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"Üreticilerimizin sorunlarına derman olmak için inisiyatif alın"

Karadeniz Bölgesi’nin, bitkisel üretimde olduğu kadar hayvancılıkta da ülke tarımına katkı sunduğunu aktaran Kirişci, “sözleşmeli besicilik” uygulamasının önemini vurguladı.

Kirişci, dijital çözümleri tarımsal üretime uyarlamak ve ekolojik zenginliği, ekonomik zenginliğe dönüştürmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, tarım sigortalarının yaygınlaştırılmasına da önem verdiklerini kaydetti.

Bakanlık personelinden, üretmek isteyen tüm vatandaşların işlerini kolaylaştırmalarını isteyen Kirişci, "Üreticilerimizin sorunlarına derman olmak için inisiyatif alın. Sorunlarını en kısa sürede çözün" sözlerini kullandı.