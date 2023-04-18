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Gündem
AA 18.04.2023 22:48

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta yaptığı esnaf ziyaretinde esnafı can damarı olarak gördüğünü söyledi, "Şehrimizde ekonomi büyük bir hızla ilerliyor olacak" dedi.

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Tarihi Kapalı Çarşı'daki esnafın Kadir Gecesi'ni tebrik eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak kandilin tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni etti.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Kirişci, "Esnaflarımızı dolaşıyoruz. Gayet olumlu, makul değerlendirmeleri var. Kardeşlerimizin bir kısmı da konteynerlerde ticari faaliyetlerine başlamış durumda. İnşallah bu ticari faaliyetleri geliştikçe bizim de konteynerle ilgili altyapımız daha da yaygınlaştıkça, şehrin ekonomisi daha da canlanacak" dedi.

"Biz esnafın özellikle ayakta olmasını istiyoruz"

Kirişci, ticarette esnafın önemine vurgu yaparak "Biz esnafın özellikle ayakta olmasını istiyoruz, tabir yerindeyse bir atardamar, can damarı olarak görüyoruz. Şehrimizde yine ekonomi büyük bir hızla ilerliyor olacak" diye konuştu.

Bakan Kirişci'ye ziyaretleri sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de eşlik etti.

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Kahramanmaraş Vahit Kirişci
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