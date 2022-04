Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz"

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır. Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere yağlı tohumlar yine hakeza buralarda bu tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşanırken Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor.

"Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok"

Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.

Türkiye'nin tarım politikası

Boş olan ekilmemiş alanları, yüzde 75'ini hibe ettiğimiz tohumluklarla teşvik edeceğiz. İnşallah amacımız bu yıl burasının asgariden 1 milyon hektarlık kısmını üretimle yeniden buluşturmak, kazandırmak istiyoruz.

Orman yangınlarıyla mücadele

AFAD'ın koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte, Allah göstermesin bu tür doğal afetlere ve sıkıntılara karşı teyakkuz halindeyiz.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt

Bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok. Milletimiz kıtlıkla, yoklukla hiç tanışmadı, karşılaşmadı. Üreticilerimiz gece gündüz çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı alışkanlık haline geldi. Gıda konusu siyasete malzeme edilecek bir konu değil.