Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasını "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" olarak belirlediklerini söyledi.

Kirişci, DSİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Lansmanı'nda, "Yeşil Vatan"ın korunmasını vatan savunmasına eşdeğer gören orman kahramanlarını selamladı.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının arifesinde olunduğunu aktaran Kirişci, bu 99 yıllık süreçte çok badireler atlatan Türkiye'nin bugün parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda hayata geçirdikleri reformlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin, artık üreten, büyüyen, gelişen bir ülke olarak gücüne güç kattığını ve küresel bir oyuncu haline geldiğini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye bir şahlanış dönemine girmiştir. Cumhuriyetimiz 2023'te yeni bir yüzyıla adım atacak. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki hedeflerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonuyla açıkladı. Bizler de bakanlığımıza bağlı tüm kurumlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyu ile paylaştığı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda vizyonumuzu güncelledik. Artık Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bölgemize ve dünyamıza söyleyecek daha çok sözümüz var. Türkiye Yüzyılı, tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacaktır. Bakanlığımız, asırlık tecrübeye sahip kurumsal kapasitesi, yetişmiş insan kaynağı, güçlü teşkilat yapısı, bilgi ve teknolojiyi benimseyen yönetim anlayışıyla Türkiye Yüzyılı vizyonunda yerini alacaktır."

"Türkiye Yüzyılı'na Nefes"

Ormanları, geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin kendilerine emaneti olarak gördüklerini ifade eden Kirişci, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak da değerlendiriyoruz. Ormanlarımızı, geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin bizlere emaneti olarak görüyoruz. Önceki yıllarda farklı başlıklar altında gerçekleştirdiğimiz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasını, 'Türkiye Yüzyılı'na Nefes' olarak belirledik. Bu yıl, 7'den 70'e hepimizin dikeceği milyonlarca fidan Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak." dedi.

Kirişci, etkinlikler öncesinde yazılı ve görsel medya kuruluşlarına, sosyal medya ile açık hava reklam mecralarına ilanlar verileceğini, ağaçlandırma faaliyetleriyle ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulacağını dile getirdi.

81 ilde 1023 noktada program düzenlenecek

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleriyle ilgili de bilgi veren Kirişci, şunları söyledi:

"Orman Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 11 Kasım'da, 81 ilimizde, 1023 noktada düzenlenecek programlarda on binlerce vatandaşımızın katılımıyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturacağız. Bu yılki ana programı, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Millet Ormanı'nda gerçekleştireceğiz. Çok yakında kullanıma açılacak olan bu ormanda hiçbir ticari işletme yer almayacak, sadece yürüme ve bisiklet parkurlarından oluşacak bir düzenleme gerçekleştirilecek. AOÇ Millet Ormanı, Ankaralıların nefes alıp tazeleneceği doğayla baş başa olacağı bir yeşil alan olarak tasarlandı. Bu alanda 100 bin fidan dikerek dev bir Türkiye Yüzyılı logosunu resmedeceğiz. Ayrıca ülke genelindeki etkinliklerimiz çerçevesinde her ilimizde de Türkiye Yüzyılı logosunun yer aldığı ağaç desenleri oluşturacağız. Böylece Yeşil Vatanımıza da Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemiş olacağız. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konsey Toplantısı'nın 11 Kasım'da Özbekistan'da gerçekleştirilecek olması da bizim için güzel bir tevafuk olmuştur. Milli Ağaçlandırma Günü'nü, bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir organizasyonu haline getirecek bir adım attık. Türkiye'deki etkinliklerle eş zamanlı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Başkanlarımızla birlikte Semerkant’ta fidan dikerek Milli Ağaçlandırma Günü'ne iştirak edecekler."

"2023 yılı hedefimiz 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşmak"

Kirişci, Orman teşkilatının 183 yıldır, orman ve orman kaynaklarını, her türlü tehlikelere karşı koruyarak ekosistem bütünlüğü içinde yönettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yürüttüğümüz ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile dünya orman varlığı sıralamasında 2015’te 46'ncı sırada olan ülkemizi, 2020 yılında 27'nci sıraya yükselttik. Son 20 yılda yaklaşık 5,7 milyon hektar alanda çalışma yaparak yaklaşık 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Aynı zamanda, iklim değişikliğinin etkilerine karşı karbon yutak bölgeleri olan orman alanımızı, son 20 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 20,8 milyon hektardan 23,1 milyon hektara çıkardık. Yarınlarımıza umut olmak için 2023 yılı hedefimiz 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır."

Orman köylüsüne yönelik desteklerle ilgili de bilgi veren Kirişci, 2002'de 96 milyon lira olan destek ve hibe rakamını 2022'de 400 milyon liraya yükselttiklerini, bundan 12 bin ailenin yararlanmasını sağladıklarını, 2023'te bu katkıyı 1 milyar liraya yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kirişci, gençliğin dinamizmi ve vizyonundan faydalanmak amacıyla "Tarım Orman Gençlik Konseyi" kuracaklarını, çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.