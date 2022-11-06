Şırnak'taki temaslarını sürdüren İçileri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni"ne katıldı.

Terör örgütüne katılım son dönemde azaldığını ifade eden Soylu, "Eksiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di. Bu yıl şimdi itibariyle 43. Az kalsın 44 olacaktı" dedi.

HDP'li bir yöneticinin kız çocuğunu dağa kaçırırken yakalandığını ifade eden Bakan Soylu, "Anneleri babaları da HDP binasına gittiler. Onu kaçıran HDP'li yöneticiyi orada darp ettiler. Ellerine sağlık iyi de yaptılar" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, "Cumhuriyetin birinci asrı 29 Ekim 2023 tarihi gelene kadar bu ülkenin sınırları içerisinde tek bir terörist kalmayacak" sözleriyle terörle mücadele kararlılık mesajı verdi.