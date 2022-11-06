Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 12:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Van’da 460 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar- Kış -10 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van İlinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van- Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 460 personel, 40 operasyonel tim görev aldı.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.
Etiketler: Eren Operasyonları Terörle Mücadele
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