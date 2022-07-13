Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti;

Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil. Ana Muhalefet Partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil bunun altını çizmek lazım. Kanunda yer alan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç ve tabi gençlerimizi bu anlamda hiçbir zaman mağdur etmedik. Genç odaklı bir uygulamayı sizlerle paylaştım. Bizim hizmet anlayışımızda hiçbir vatandaşımız olduğu gibi gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli.

Bu anlamda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile kaynaklı durumla ilgili bakanlık olarak detaylıca çalıştık ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi bu süreçlere mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız.

Bununla ilgili çalışmalarımız hazır ilk Kabine toplantısı sonrası da sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu gençlerimizle kamuoyu ile paylaşacak.