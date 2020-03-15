Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umreden dönenlerin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kasapoğlu, uygulamanın tüm toplumun sağlığı için yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun koordinasyonun da bu süreci de en güzel şekilde atlatacağız. Yurtlarımızda yatak, mutfak, duş imkanı en güzel şekilde söz konusu. Bu çerçevede nitelikli karantina imkanları olması hasebiyle inşallah gerek kalmaz ama her daim milletimizin hizmetinde olduğunu ifade etmek istiyorum.

5 bin 392 vatandaşımız Ankara'da, yaklaşık 4 bin 900 vatandaşımız Konya'da olmakla birlikte 10 bine yakın vatandaşımız şu an itibariyle yurtlarımızda misafir ediliyorlar. İnşallah 14 günlük izolasyon süresini de hayırlısıyla atlatacaklar."