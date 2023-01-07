Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yıl dönümünde şehitleri anmak için Ankara'dan yola çıktı.

Sarıkamış Ekspresi 827 kilometre yol giderek Kars'a ulaştı.

Türkiye'nin dört bir yanından gençleri taşıyan Sarıkamış Ekspresi, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan geçti.

Yolculuk yaklaşık 24 saat sürdü.

[Fotoğraf: İHA]

"Ecdadın izinde bir yolculuğu gerçekleştirdik"

Kasapoğlu yolculuğun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu:

"Hamdolsun dolu dolu bir yolculuk, ecdadın izinde bir yolculuğu gerçekleştirdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 108. yılında Sarıkamış Harekatı'nı, kahramanlarımızı büyük bir minnetle, rahmetle yad edeceğiz. İnanıyorum ki Sarıkamış’ın birlik ruhunu, vefa ruhunu ve kutlu direniş ruhunu bu yılda en yüksek seviyede hep birlikte yaşayacağız."

[Fotoğraf: İHA]

"Sarıkamış ruhunda özveri, cesaret ve şehadete yürüme var"

Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış ruhunu TRT Haber'e değerlendirdi.

"Sarıkamış ruhunda özveri var, cesaret var ve gözünü kırpmadan bu vatanı hep payidar kılma adına şehadete yürüme var. Ecdadımızın tam 108 yıl önce nasıl bir durumla karşı karşıya kalıp, nasıl bir özveriyi ortaya koyduğunu, nasıl bir güçlü inanca sahip olduğunu hissetmiş olduk."