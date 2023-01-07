Jandarma Genel Komutanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü sebebiyle videolu bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler de kullanıldı:

“Biz hep aynı izdeyiz. Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıl dönümünde geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Biz hep aynı izdeyiz!



Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıl dönümünde geri dönmeyi düşünmeyen Kahraman Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.???????? pic.twitter.com/grrmO12lA7