Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 21:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan "Sarıkamış" paylaşımı
Jandarma Genel Komutanlığı, Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı.
Jandarma Genel Komutanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü sebebiyle videolu bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler de kullanıldı:
“Biz hep aynı izdeyiz. Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıl dönümünde geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.”
Biz hep aynı izdeyiz!— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) January 7, 2023
Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıl dönümünde geri dönmeyi düşünmeyen Kahraman Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.???????? pic.twitter.com/grrmO12lA7
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sarıkamış
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