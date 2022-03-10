Açıklamalarını İstanbul Havalimanı'ndan yapan Bakan Karaismailoğlu, ekiplerin nöbette ve görevlerinin başında olduğunu hatırlattı.

Karaismailoğlu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre, cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda, sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmelerin de olmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Bugün 752 uçuş planlanmıştı. 500'ü tamamlandı, gün içerisinde 752'ye ulaşacağız" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da kar yağışına dair açıklama yapıyor. https://t.co/Tn4fUg8Unu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2022

Hava, kara ve demir yolunda özverili bir mücadelenin olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Tren hatlarında ilave seferler kondu. Şu an için planlanmış uçuşlarda sıkıntı yok" dedi.