Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Slovenya'nın Koper şehrinde düzenlenen "Mlinarji Tüneli Birleşme Töreni"ne katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, Slovenya ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Ekonomik ilişkilerin 2011'de imzalanan "Türkiye ile Slovenya arasında Stratejik Ortaklık Belgesi" sonrasında büyük bir ivme kazandığını belirten Karaismailoğlu, bu çerçevede, ikili ticaret hacminin 2 milyar doların üzerinde seyrettiğini aktardı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin başta müteahhitlik olmak üzere hizmetler sektöründe gelişmiş bir altyapıya ve deneyime sahip olduğunu kaydederek, "Özellikle 2003 yılından bu yana iş hacmini giderek artırdı. Bu süre zarfında 131 ülkede, 450 milyar doların üzerinde, 11 binden fazla proje üstlenildi. Türk müteahhitlik firmalarımız, Avrupa’da kara yolu, tünel, köprü, demir yolu gibi yaklaşık 200 altyapı projesi üstlenmiştir" ifadesini kullandı.

Slovenya'daki birçok projede Türk müteahhitlerin imzasının olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Slovenya ile kurulan iş birliğinin ülkeler ve halkların aydınlık geleceği için son derece kıymetli olduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, Slovenya ekonomisi için önemli bir adım ve çevreye duyarlı bir girişim olan birleşme etkinliğinin başarıyla gerçekleştirilmesinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Divaca-Koper Demir Yolu Projesi'nin bir parçası olan ve 20 Eylül 2021 tarihinde kazısı başlayan 1119 metrelik Mlinarji Tüneli'nin Birleşme Töreni'nde sizlerle bir arada olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Tünel kazım süresinin proje aşamasında 370 gün olarak planlanmasına rağmen 266 günde tamamlanmış olması firmalarımızın işlerini ne kadar hızlı ve uyumlu bir şekilde yürüttüğünün en önemli göstergelerinden. Sloven ortaklarıyla birlikte Türk şirketlerimiz bu projeyi de layıkıyla tamamlayacaklar."

"Müteahhitlerimiz Slovenya'nın en önemli yatırımını üstleniyor"

Baltık-Adriyatik koridorunun Orta Avrupa'daki Trans-Avrupa demir yolu akslarının en önemlilerinden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bu projeyle birlikte müteahhitlerimiz Slovenya'nın en stratejik ve önemli yatırımını üstleniyorlar. Lojistik bir süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, Orta Koridor’da, Asya ve Avrupa arasında alternatif, güçlü bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstlendi" şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı’ndaki "The Even Given Gemisi" ile yaşanan lojistik sıkıntı ve hattın kuzey koridorunda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının her iki hattın güvenliğini sorgular hale getirdiğini ifade ederek, bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin adeta dünyanın lojistik koridoru olduğunu kaydetti.

Gelecek 30 yılda yapmayı planladıkları 189 milyar dolarlık ulaştırma yatırımında en büyük payı demir yolu sektörüne ayıracaklarının altını çizen Karaismailoğlu, bu kapsamda halihazırda yük taşımada yüzde 5 olan demir yolu payını yaklaşık yüzde 22’ye çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Karaismailoğlu ayrıca, Slovenya'yı Avrupa'nın lojistik kapılarından biri olarak konumlandıran Koper Limanı'nın bağlantısı, Divaca-Koper Demir Yolu Projesi'nin bir parçası olan 1119 metrelik Mlinarji Tüneli'nin birleştirilmesinde görev alan Türk mühendisliğiyle bir kez daha gurur duyduklarını vurguladı.