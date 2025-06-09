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Dünya
AA 09.06.2025 22:13

Öğrencilerinin gözetlendiğini belirleyen Michigan Üniversitesi, güvenlik şirketleriyle sözleşmeleri feshetti

ABD'de Michigan Üniversitesi, bir özel güvenlik görevlisinin kampüs içerisinde ve dışında Filistin destekçisi öğrenci gruplarını gözetlediğinin belirlenmesinin ardından kampüste özel güvenlik şirketlerinden aldığı hizmetleri sonlandırdığını duyurdu.

Öğrencilerinin gözetlendiğini belirleyen Michigan Üniversitesi, güvenlik şirketleriyle sözleşmeleri feshetti

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, hizmet alınan özel güvenlik şirketinin çalışanlarından birinin, Filistin destekçisi öğrencileri hem kampüs içerisinde hem de dışında gizlice takip edip kayda almasının "kabul edilemez ve etik dışı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık bir yıl önce kampüsün yoğun alanlarında "şüpheli faaliyetleri" bildirmek amacıyla özel güvenlik görevlileri tutulduğu, ancak bu kişilere gözetim yetkisi verilmediği kaydedildi.

Üniversite Rektörü Domenico Grasso da kampüste güvenlik hizmeti sunan tüm dış tedarikçilerle imzalanan sözleşmelerin feshedildiğini aktardı.

Grasso, "Hiçbir birey veya grup, inançları ve bağlantıları nedeniyle hedef alınmamalıdır." ifadesini kullandı.

The Guardian gazetesinin 6 Haziran tarihli haberinde, Detroit merkezli özel güvenlik şirketi City Shield'e bağlı çalışan sivil görevlilerinin, Michigan Üniversitesi öğrencilerini kayda aldığı ve konuşmalarını dinlediği belirtilmişti.

Filistin destekçisi öğrenci grubu "Students Allied for Freedom and Equality" (SAFE) üyeleri, birçok kez sivil dedektifler tarafından takip edildiklerini ve bu kişilerin bazı durumlarda tehditkar davranışlar sergilediklerini aktarmıştı.

Öğrenciler, kendilerini takip edenler tarafından hakarete uğradıkları, hatta birinin üzerlerine araç sürdüğü iddiasında bulunmuştu.

Öte yandan üniversitenin de Haziran 2023-Eylül 2024 döneminde City Shield'in ana şirketine en az 800 bin dolar ödediği ortaya çıkmıştı.

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