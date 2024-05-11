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Gündem
AA 11.05.2024 13:17

Bakan Kacır'dan Engelliler Haftası paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Engelliler Haftası kapsamında TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) uzay mühendisi olarak görev yapan Turgay Karakaş'ın başarısına işaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla paylaşım yaptı.

"Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden biri oldu"

Engelleri sevgiyle özgüvenle bilimle ve teknolojiyle aştıklarını belirten Kacır, "Çalışma arkadaşımız Turgay Karakaş belki 6 yaşına kadar hiç konuşamadı ama şimdi hepimiz başarılarıyla onu konuşuyoruz. Yılmadı, azmi ve çalışkanlığıyla TÜBİTAK SAGE'de Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden biri oldu. Yıllardır Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olarak gururla çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"'Uzay mühendisi olacağım' dediğim zaman ilkokulda herkes dalga geçmişti"

Bakan Kacır'dan Engelliler Haftası paylaşımı

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan videoda Karakaş'ın, "6 yaşına kadar hiç konuşamadım, hiç yürüyemedim. 'Uzay mühendisi olacağım' dediğim zaman ilkokulda herkes dalga geçmişti. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olarak ülkemizin ilk geliştirdiği seyir füzesi ekibinin bir parçası oldum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bizim çalışmaktan başka hiçbir alternatifimiz yok." değerlendirmesine yer verildi.

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Engelliler Mehmet Fatih Kacır SAGE Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tübitak
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