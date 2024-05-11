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TRT Haber 11.05.2024 12:55

Trafikte bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis bölgesinde trafik ekiplerince 2-9 Mayıs tarihleri arasında 1 milyon 896 bin aracın denetlendiğini, 99 bin 794 araca aşırı hız başta olmak üzere 373 bin 306 işlem yapıldığını bildirdi.

Trafikte bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
[Fotograf: AA]

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 2-9 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 1 milyon 896 bin 66 araç denetlendi.

Denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 240 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca, 99 bin 794 araca aşırı hız işlemi başta olmak üzere toplam 373 bin 306 işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerine yer verdi.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Trafik
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