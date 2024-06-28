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Gündem
AA 28.06.2024 11:34

Bakan Kacır: Uzaydaki bağımsızlığımızı tüm dünyaya gösteriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendislerinin alın teriyle geliştirilen yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın 10 gün sonra uzaya fırlatılacağını bildirerek, "Uzaydaki bağımsızlığımızı ve teknolojik gücümüzü tüm dünyaya gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır: Uzaydaki bağımsızlığımızı tüm dünyaya gösteriyoruz
[Fotograf: AA]

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesi için geri sayımın başladığına işaret etti.

Fırlatmanın 9 Temmuz saat 00.20'de gerçekleşeceğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Türk mühendislerinin alın teriyle geliştirilen yerli ve milli uydumuz Türksat 6A, 10 gün sonra uzaya fırlatılacak. Bu büyük başarıyla ülkemiz, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak. Türksat 6A ile Türk haberleşme uydularının erişimi 4,5 milyar insanı aşacak. Uzaydaki bağımsızlığımızı ve teknolojik gücümüzü tüm dünyaya gösteriyoruz."

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır Türksat Uzay Çalışmaları Uydu
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