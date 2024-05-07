Açık 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.05.2024 10:10

Bakan Kacır: Astronotumuz Atasever yörünge altı misyonuna katılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Astronotumuz Atasever yörünge altı misyonuna katılacak" dedi.

Bakan Kacır: Astronotumuz Atasever yörünge altı misyonuna katılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, düzenlediği basın toplantısında Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını duyurdu.

Bakan Kacır 8 Haziran'da gerçekleşecek uçuşun bilimsel çalışmalara katkı sunacağını vurgulayarak, "En başından proje anlaşmalarında kararlaştırdığımız üzere ilave bir maliyet oluşturmaksızın ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yaparak uzay deneyimi gerçekleştirmesi imkanı ortaya çıkardı. Böylelikle uzay sınırını geçen ve mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunan ikinci vatandaşımız Tuva Cihangir Atasever olacak. Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek" dedi.

"Titizlikle çalışmaya devam ediyoruz"

Önümüzdeki dönemde de uluslararası işbirliklerin devam edeceğinin altını çizen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Hayata geçirdiğimiz her bir yatırımın her bir projenin ülkemize vatandaşlarımıza en ileri düzeyde fayda sunması için titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.

Astronotumuz Atasevere bu zorlu görevde şimdiden başarılar diliyorum. Türk milletinin gözü gönlü ve duaları onunladır. Bu yörüngealtı araştırma uçuşunun ardından Milli Uzay Programımız kapsamındaki hedeflerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Barış ve ortak çalışma ruhunun sembolü uzayda Önümüzdeki dönemde de uluslararası işbirliklerine devam edeceğiz.

Uluslararası işbirliğimizin bir yansıması olarak aksiyon 3 Görev ekibindeki 4 astronot haziran ayının başında ülkemizde bir araya gelecek.

ETİKETLER
Astronot Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Uzay Ajansı Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Danıştay 156 yaşını kutluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
ABD'de Müslüman kadının üstüne yürüyen akademisyen hakkında soruşturma başlatıldı
10:39
FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına operasyon: 38 gözaltı
10:36
Venedik, günübirlik ziyaretçilerden 8 günde 700 bin euro kazandı
10:36
New York'taki Filistin'de destek gösterisi düzenleyenlere gözaltı
10:27
NASA'nın Starliner uzay aracının fırlatılması mekanik sorun nedeniyle iptal edildi
10:16
ABD, Rusya'nın Ukrayna sınırında nükleer tatbikat düzenleme planını eleştirdi
İsrail ordusu Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu
İsrail ordusu Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu
FOTO FOKUS
İsrail ordusu Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu
İsrail ordusu Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ