20 bin öğretmen ataması yapılacak

Branş dağılımları için tıklayın

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Açıklamalarından öne çıkanlar:

Mümkün olduğunca fazla genç arkadaşımızı sürecin içerisine dahil etmemiz konusunda hem bizim hem de Hazine Bakanımız talimatlandırıldı. Şunu görmemiz lazım son 4 yıl hem Türkiye'de hem dünyada ekonomiyi alt üst eden gelişmeler yaşandı. Ekonomi ciddi şekilde daraldı. Ardından asrın felaketi yaşandı. Üstüne 2 tane seçim yaşadık.

Bu bahsettiğimiz parametreler ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.

"İhtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapıldı"

Personel genel müdürlüğümüz branş dağılımlarıyla ilgili olarak çalışmalarını yürüttü. Ben daha önce de çok defa söylemiştim. Milli Eğitim Bakanı olarak benim, şu branş önemlidir ya da şu branş önemsizdir gibi bir bakış açım yok.

Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemdedir. Bunu yaparken de daha önce söylediğim gibi ihtiyaçlarımız, elimizdeki kadro miktarı bu çerçevede bir smilasyon oluşturduk. Branş isimlerini kapatarak, ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da açıklama yapıyor. https://t.co/FC5t7rgdtW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2024

Başlıca branş dağılımı

Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı sadece söyleyim.

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 arkadaşımız, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, Rehberlik 1597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594, İngilizce Öğretmenliği 968.

Bunlar tamamen Personel Genel Müdürlüğümüzün tespit ettiği ihtiyaçlarla bize tahsis edilen kadro ile ortak tesis ettiğimiz rakamlar.

Personel genel müdürlüğümüz takvimi ilan edecek ancak daha önce de söylemiştim. Ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu dile getirmiştim. Süreçle ilgili olarak adalet kaygısı güden tüm arkadaşlarımızı aldığımız tedbirleri okumaya davet ediyorum.

[20 bin öğretmen ataması]

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz. KPSS’nin yüzde 50’si ve mülakatın yüzde 50’si alınarak yapılacak atama için yönetmelik değişikliğimizi Resmi Gazete’ye göndereceğiz.https://t.co/Qd7wz1uT9H pic.twitter.com/GO296I59xK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 7, 2024

Mülakatta yönetmelik değişikliği

Şu anda hale hazırda sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibarıyla yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si ve mülakatın yüzde 50'si olarak hesap edilecek bir düzenlemeyi Resmi Gazete'ye göndereceğiz. 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıklandığında sürecin tamamıyla ilgili bilgi vermiş olacağız.

Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun.

Bir diğer sürecimizle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. O da eğitim programlarında yaptığımız değişikliklerle ilgili. Geçtiğimiz hafta cuma günü itibarıyla programımızı askıya çıkarmıştık ve 1 haftalık süre vermiştik bu konuda da bize teklif sunacakların tekliflerine açığız. Süreyle ilgili sıkıntı olursa uzatabiliriz demiştik. Yoğun bir öneri talebi geldi. Bu hafta sonu cuma günü akşam mesai bitimine kadar da önerilere açık olacağız. 26 Nisan'dan itibaren programlarımız 1 milyon 542 bin defa indirilmiş.

Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.

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