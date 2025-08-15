Açık 34.1ºC Ankara
TRT Haber 15.08.2025 15:26

Bakan Işıkhan, memur sendikaları temsilcileriyle görüşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında memur sendikalarının temsilcileri ile bugün bir araya gelecek.

Bakan Işıkhan, memur sendikaları temsilcileriyle görüşecek
[Fotograf: AA]

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında, Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 12 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda sendikalara ilk zam teklifini sunmuştu.

Bu toplantıda, hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10 ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4'lük zam öngören bir teklifte bulunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bugün bakanlıkta üç konfederasyonun yetkilileri ile bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
