Açık 34.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.08.2025 14:57

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Kocaeli, Bartın ve Bursa'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Bartın

Bartın'ın Amasra ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Ahatlar köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu yamaç bölgede, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Bursa

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden bölge sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan başlattığı müdahale sürüyor.

ETİKETLER
Orman Yangını
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İnsanlığın Vicdanı Gazze’de Sınanıyor' makalesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
İsveç'te cuma namazı çıkışında silahlı saldırı
16:11
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
16:04
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
16:03
TMO, mısır alım fiyatlarını belirledi
15:50
Macron ve Zelenski, Trump-Putin görüşmesinin ardından bir araya gelecek
15:48
Bursa'da başıboş köpekler yolda yürüyen iki kişiye saldırdı
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ