Açık 33.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.08.2025 14:09

Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay’ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınların tamamen, Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol alındığını açıkladı.

Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

"Yeşil Vatanımızı savunmaya, alevlerle mücadelemize durmadan, yorulmadan devam ediyoruz." diyen Bakan Yumaklı, Hatay ve Mersin'deki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı:

"Hatay’ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı.Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor."

Bakan Yumaklı, "Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli olalım. Yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkalım." uyarısında bulundu.

ETİKETLER
Hatay Mersin Orman Yangını Son Dakika Yangın
Sıradaki Haber
Çevre Bakanlığı: ÇED raporu istenilen yerin, yangın yaşanan alanla hiçbir ilgisi yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:28
7. Türk Devletleri Türkoloji Yaz Okulu Karabağ Üniversitesinde düzenleniyor
14:23
Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
14:12
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
14:00
AB’nin varoluş sancısı: Kış uykusundan uyanabilecekler mi?
13:51
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
13:46
Orta vadeli tahminlerindeki ara hedeflerin detayları belli oldu
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpma anı güvenlik kamerasında
Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpma anı güvenlik kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ