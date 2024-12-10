Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek anlayışla toplantılarımıza devam edeceğiz

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, en büyük önceliklerinden biri olan istihdam ve iş gücüne katılım oranındaki artışın devam ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda gerçekleştirdik.

Asgari ücret miktarının; işçi, işveren ve kamunun ortak mutabakatıyla belirlenmesini sürecin uzlaşı zemininde gerçekleşmesini oldukça önemli görüyoruz.

Alın teri ile sermayeyi karşı karşıya getiren çatışmacı anlayışın her zaman karşısında olduk. Hedefimiz; alın teri ve sermayenin birbirini tamamladığı güçlü bir sistem inşa etmek.

Birçok iktisadi teori, işletmeleri büyütmek adına işçileri birer maliyet unsuru olarak görmekteyken; biz bu görüşü tamamen reddediyoruz.

İşçilerimizin ve işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerini gözetecek, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, hem ekonomimizin hem de istihdamımızın büyümesini sağlayacak bir anlayışla komisyon toplantılarımıza devam edeceğiz.

Toplantımızın; çalışma hayatımız, ilgili tüm kesimlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum".