Gündem
TRT Haber 30.04.2026 13:06

Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ve filoda bulunan 20 Türk aktivisti alıkoymasına tepki gösterdi. Bakan Gürlek, "Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız." açıklamasını yaptı.

Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Gazze'deki mazlum Filistinlilerin yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak tüm insani değerleri ve uluslararası hukuku tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin, kadın, çocuk ayırt etmeksizin yürüttükleri sistematik saldırılarla soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence ve kötü muamele gibi en ağır suçları işlediğini vurgulayan Bakan Gürlek, bu suçların faillerinin hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini belirtti.

"Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz"

İsrail'in Gazze’ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu’na yönelik önceki saldırısı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başaltılan soruşturmanın iddianameye dönüşerek, yargılama sürecinin başladığını anımsatan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu süreç, Türk adaletinin uluslararası hukuku savunma konusundaki kararlı duruşunun somut bir göstergesidir. Adaletin tecellisi ve sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Adalet Bakanlığı olarak; Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde, vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz."

Sumud Filosu: 20 Türk aktivist alıkonuldu
Sumud Filosu: 20 Türk aktivist alıkonuldu

