TRT Haber 30.04.2026 12:59

Bakan Çiftçi'den sahipsiz hayvanlara ilişkin açıklama: Tavizsiz ve zaruri

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'da köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocukla ilgili, "Bu elim hadise; kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Saray ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi şunları aktardı:

"Evladımız Hamza Özsoy’un sokak köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Tedavisi devam eden yavrumuz Ayaz Özsoy’a Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum. Bu elim hadise; kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz.

Hayatını kaybeden yavrumuz Hamza Özsoy’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız." 

Van'da başıboş sokak köpekleri 2 çocuğa saldırdı: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Van'da güvenliğe gökyüzünden 7/24 destek
Kamyondan kopan tekerin mağazaya daldığı anlar kamerada
