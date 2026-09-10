Bakan Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olabilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan adliye muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faili meçhul 40 dosya aydınlatıldı

Gürlek faili meçhul cinayetlerle ilgili 40 dosyanın aydınlatıldığını belirterek şunları söyledi:

“Adalet Bakanlığı’na geldiğimizde yasa dışı bahis, uyuşturucu, kara para aklama, sokak çeteleri, sanal bahis ve sanal kumar gibi konularda genelgeler yayımladık. Bu alanlardaki mücadelemiz tavizsiz şekilde devam ediyor. Bakanlık düzeyinde yakından takip ettiğimiz bazı başlıklar da var. Özellikle faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda bir birim kurduk. Bu birim, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalara ilişkin koordinasyon, bilgi paylaşımı ve teknik çalışma sürecine katkı sağlıyor; soruşturmalara ilişkin adli değerlendirme ve kararlar ise ilgili başsavcılıklar tarafından veriliyor.

Faili meçhul dosyalar yeniden ele alınıyor. Başsavcılıklarla toplantılar yapılıyor, dosyalardaki imkânlar değerlendiriliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz bu dairenin çalışmalarıyla güzel sonuçlar aldık. Birim kurulalı dört ay oldu; 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı. Bu çalışmalar vatandaşta önemli bir duygu oluşturuyor: Hiçbir şeyin sonsuza kadar karanlıkta kalmayacağı, adaletin er ya da geç tecelli edeceği görülüyor. O dönem deliller yeterince toplanmamış, olaylar bütün yönleriyle aydınlatılamamış olabilir. Ancak devletin bütün imkânlarıyla ve kararlılıkla çalışması hâlinde yıllar sonra dahi sonuç alınabileceğini görüyoruz. Bu da adalete olan güveni artırıyor.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması devam ediyor. Soruşturma ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülüyor; Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız da kendi görev alanı çerçevesinde koordinasyon ve dosya inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Başka isimler olur mu, olmaz mı; bunu benim söylemem doğru olmaz. Bir soruşturmanın başlatılması için hukuken gerekli şüphe şartlarının oluşması gerekir. Faili meçhul dosyaların tamamı ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca kendi delil durumu içinde değerlendiriliyor. Hangisi hakkında yeni bir süreç başlar, hangisinde başlamaz, bunu ben bilemem. Bu konuda isim vermem de doğru olmaz."

"Gülistan Doku soruşturmasının devamında yeni gelişmeler olabilir"

Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Gülistan Doku dosyasında çok önemli ilerlemeler sağlandı ancak soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken. En son Umut Altaş’ın ifadesi de geldi. Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan’ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var.

Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı. Ama elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli.

Gülistan Doku dosyasında Başsavcımız da çok ciddi çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında, geçmiş dönemde bazı kamu görevlilerinin kendilerine tanınan yetkileri usulsüz şekilde kullanarak olayın aydınlatılmasını engellemeye veya bazı delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarına ilişkin ciddi iddialar ve bulgular da inceleniyor. Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Somut suç şüphesi varsa, kişinin unvanına bakılmaksızın ilgili savcılık hukuk çerçevesinde gereken işlemleri yapar. Soruşturmanın devamında yeni gelişmeler olabilir. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü süreçler var.

Gülistan Doku olayı toplumda ciddi bir hassasiyet oluşturdu. Toplum şunu görüyor: Geçmişte işlenmiş olsa dahi bir suçun veya cinayetin üzeri sonsuza kadar kapalı kalmıyor. Devlet bütün imkânlarıyla ve kararlılıkla çalıştığında gerçek yıllar sonra da ortaya çıkarılabiliyor. Bizim için önemli olan bu.”

Rojin Kabaiş soruşturması

Rojin Kabaiş soruşturmasında cep telefonuna ilişkin henüz giderilemeyen bazı belirsizlikler olduğunu belirten Gürlek, "DNA incelemeleri yapıldı. Cep telefonuna yönelik teknik incelemeler de devam ediyor. Ancak şu an itibarıyla doğrudan ve kesin bir sonuca götüren somut bir veriye ulaşıldığını söyleyemeyiz. İlgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından değerlendirilen farklı hususlar var ancak bu aşamada kamuoyuyla paylaşılabilecek net bir sonuç bulunmuyor" dedi.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü: Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü?

2011 yılında Silivri Cezaevi’ndeki ölen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün de bütün yönleriyle araştırıldığını aktaran Bakan Gürlek şöyle konuştu:

"Kâşif Kozinoğlu, devletimizin yetiştirdiği müstesna isimlerden ve önemli bir devlet görevlisiydi. Maalesef o dönemde Ergenekon kumpası kapsamında tutukluluk süreci geçirirken, sağlıklı, spor yapan ve öz bakımına dikkat eden bir kişi olmasına rağmen şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Bu konuda daha önce şikâyetler ve ihbarlar vardı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız da bunları dikkate alarak bir soruşturma başlattı. Daha sonra yurt dışında firari bulunan ve FETÖ bağlantısına ilişkin hakkında adli süreç bulunan eski bir cezaevi personelinin önemli beyanlarının ardından bazı adli işlemler gerçekleştirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni deliller ortaya çıkarsa yeni işlemler de gündeme gelebilir; buna elbette Cumhuriyet başsavcılığı delil durumuna göre karar verecektir.

Her şüpheli ölüm gibi bu olay da bütün yönleriyle araştırılıyor. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız da ilgili Cumhuriyet başsavcılığıyla bilgi ve koordinasyon çerçevesinde çalışıyor; soruşturmanın yönü ve adli kararlar ise tamamen ilgili yargı mercilerinin yetkisinde. İleride büyük tablonun daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum. Kâşif Kozinoğlu devletin yetiştirdiği müstesna bir isimdi. Örgütün hedefi hâline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmeler de dosyada inceleniyor.

Cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor.

Elbette bunun mutlaka bir cinayet olduğunu peşinen söylemek doğru değil. Bütün ihtimaller soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Süreç devam ediyor ve soruşturmayı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütüyor.”

"Savcılarımız herhangi bir baskı veya çekince hissetmeden görevini yerine getirebilmeli"

Başlatılan soruşturmalarda kişilerin isimlerinin, unvanlarının, makamlarının öneminin olmadığını vurgulayan Gürlek açıklamasına şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı’nın yürüyen bir soruşturmanın içeriğine müdahale etme, savcıya ‘Şu kişiye git, bu işlemi yap.’ diye talimat verme yetkisi yoktur. Cumhuriyet başsavcılıkları yargısal görevlerini Anayasa ve kanunlar çerçevesinde yerine getirir. HSK’nın da hâkim ve savcılara ilişkin anayasal ve yasal görevleri bellidir.

Bizim meslektaşlarımıza verdiğimiz mesaj başka: Hukuka uygun biçimde görevlerini yaparken isimden, makamdan veya unvandan çekinmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Bazen bir meslektaş bir soruşturmaya başladığında, ‘İki gün sonra önemli birinin ayağına basarsam ne olur? Buradan etkili bir isme gidersek sorun yaşar mıyız?’ şeklinde bir tedirginlik yaşayabilir.

Bizim söylediğimiz şu: ‘Ucu nereye giderse gitsin, kim çıkarsa çıksın; dosyanın kapağındaki ismi kapat, içindeki delillere bak. Kararını yalnızca hukuka ve delile göre ver.’

Buradaki yaklaşımımız bir soruşturmanın yönünü göstermek değil; savcının hukuka uygun görevini herhangi bir baskı veya çekince hissetmeden yerine getirebilmesi gerektiğini vurgulamaktır. Kişilerin isimleri, unvanları, makamları veya görevleri önemli değil. Savcılık zaten böyle yapılır. Bizim güçlendirmek istediğimiz irade, kişiye göre değil delile ve hukuka göre hareket etme iradesidir.

Soruşturmalara müdahale etme yetkimiz yok. Böyle bir niyetimiz de kesinlikle yok.”

"Yeni deliller doğrultusunda yeni adli işlemler de gündeme gelebilir"

Bakan Gürlek devam eden AHBAP soruşturmasıyla ilgili de şu açıklamalarda bulundu:

“AHBAP’la ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, vatandaşlarımızın iyi niyetinin ve yardım duygularının suç teşkil eden faaliyetlerle istismarı ayrıntılı biçimde inceleniyor. Maalesef o dönemde popüler kültürden, sanat ve medya camiasından da bu yapıya güçlü destek verenler olmuş.

Haluk Levent kamuoyunca bilinen bir isim. Geçmişte karşılıksız çek ve kumar gibi konularla ilgili adli süreçlerle de anılmış bir şahısken daha sonra popüler kültürün etkisiyle adeta bir iyilik sembolüne dönüştürüldü. Bugün ise hakkında yürütülen soruşturmada çok farklı iddialar, mali hareketler ve müşteki beyanları araştırılıyor.

Soruşturmanın seyri ve ortaya çıkacak yeni deliller doğrultusunda yeni adli işlemler de gündeme gelebilir. Buna elbette ilgili Cumhuriyet başsavcılığı delil durumuna göre karar verecektir. MASAK tespitleri yapılıyor, itirafçı beyanları bulunuyor.

Toplanan yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı bizim için son derece önemli. Biliyorsunuz bir keşif heyeti oluşturuldu. Yeni görüntüler de ortaya çıktı. Keşke toplanan bu paraların tamamıyla yardımlar yapılsa, evler inşa edilseydi. Şu anda depolarda çürümeye terk edildiği belirtilen malzemeler var. Bunlar yeni yeni ortaya çıkıyor. Mağdurlar ve şikâyetçiler var. Bunlara ilişkin çalışmalar da devam ediyor.”

"Müşteki sayısını şu anda kesin olarak bilmiyoruz" diyen Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Haluk Levent, özellikle 2022-2023 döneminde toplumun güvendiği ve popülaritesi yüksek bir kişi olarak gösteriliyordu. Az önce görüştüğüm bir kişi, o tarihlerde Amerika’da bulunan kliniğine Haluk Levent’in geldiğini anlattı. Türkiye’de bir yardım kuruluşunun bulunduğunu, kamuoyunca da tanınan bir kişi olduğunu söyleyerek kendisinden yardım istediğini ifade etti. O kişi de ‘Tamam, ne gerekiyorsa verelim.’ diyor. Söz konusu para 4 milyon 600 bin dolar. Hatta buna ilişkin senet de düzenlenmiş.

Dosyada buna benzer çok sayıda senet olduğu belirtiliyor. Bunların her biri ilgili başsavcılık tarafından ayrıştırılarak hukuki ve mali yönden inceleniyor. Bazı işlemlerde Haluk Levent’in kendi adına borç aldığı, ‘Bu parayı kullanacağım.’ dediği veya taşınmaz aldığına ilişkin belgeler bulunuyor. Ancak daha sonra bu paraların ödenmediği iddia ediliyor. Sorun da burada başlıyor.

Senet var, borçlu sıfatıyla imza var ancak ödeme yapılmadığı iddiası var. Sonrasında bu paraların nereye gittiği araştırılıyor. Para transferlerinin kimlere yapıldığı, taşınmazların hangi kişiler üzerinden devredildiği ve bu işlemlerin gerçek mahiyetinin ne olduğu savcılıkça inceleniyor.

Müşteki sayısını şu anda kesin olarak bilmiyoruz. Olay duyuldukça başvurular artıyor. İnsanlar, ‘Benim de Haluk Levent’ten alacağım vardı.’ diyerek başvuruyor. Tabii savcılık da gerçekten bir belge, senet veya sözleşme bulunup bulunmadığını araştırıyor. Dosyada çok sayıda taşınmaza ilişkin işlem bulunuyor. Bir kısmı yeni ortaya çıkıyor. Burada şu sorunun da cevabını bulmak gerekiyor: İnsanlar neden bir yardım kuruluşuna bu kadar çok taşınmaz devrediyor? Bir yardım kuruluşuna destek olmak istiyorsam ihtiyacı battaniyeyse battaniye, gıdaysa gıda temin edebilirim veya parasını verebilirim.

Ancak burada ‘Taşınmaza ihtiyacımız var.’ denildiği ve bir kişinin 20-30 taşınmaz devrettiği örnekler olduğu görülüyor. Dosyadaki bilgilere göre bu taşınmazların doğrudan Haluk Levent adına değil, önce asistanı Yeliz Kaya adına, ardından Esin Önder Çağlayan’a devredildiğine ilişkin işlemler bulunuyor. Bunların hukuki ve mali sebebi araştırılıyor."

"245 milyon dolarlık bir para toplandığı ifade ediliyor"

Gürlek, AHBAP soruşturmasında dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolarlık para toplandığını ifade edildiğini açıkladı:

"Sonuçta taşınmazı veren kişinin parasının da ödenmediği iddiası var. Bu taşınmaz devirlerinin yardım amacıyla mı gerçekleştirildiği, başka bir mali ilişkinin parçası mı olduğu veya sisteme para sokmaya yönelik bir mekanizma bulunup bulunmadığına ilişkin iddiaların tamamı soruşturma makamlarınca aydınlatılacak. Bu aşamada kesin bir hüküm vermek doğru olmaz. AHBAP soruşturmasında dosyadaki tespitlere göre yaklaşık 245 milyon dolarlık bir para toplandığı ifade ediliyor. Toplanan bu paraların dışında bir de müştekiler var. Elden borç verdiğini, taşınmaz devrettiğini veya senet aldığını söyleyen kişiler bulunuyor. Bunlar yeni yeni toparlanıyor ve savcılık tarafından inceleniyor.

Gerçekten ilginç örnekler var. Senet düzenlenmiş, ‘Ödeyeceğim.’ denilmiş, imza atılmış ancak paranın ödenmediği iddia ediliyor.”

Bakan Gürlek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan da vatandaşlarımızın iyi niyetini ve dinî duygularını sömüren suç yapılanmalarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü bir soruşturma var. Yeni kayıtlar, MASAK raporları ve elde edilecek diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişleyebilir ve yeni adli işlemler gündeme gelebilir.

Burada özellikle bir hususun altını çizmek lazım. Bizim herhangi bir dinî yapılanmayla, toplumsal oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla kategorik bir problemimiz yok. Bizim mücadele ettiğimiz; din, inanç veya yardım faaliyeti kisvesi altında vatandaşın iyi niyetini kullanan, bunu kişisel veya mali menfaat temin etmek için istismar eden ve suç teşkil ettiği değerlendirilen yapılanmalardır. Dinî veya insani duygular üzerinden kendisine özel bir mali alan ya da ayrıcalıklı bir yaşam düzeni oluşturan yapılara karşı hukuk çerçevesinde mücadelemiz devam ediyor."

"Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasıyla ilgili yeni tanık beyanları ve önemli itirafçı beyanları var"

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasıyla ilgili yeni tanık beyanları ve önemli itirafçı beyanları olduğunun altını çizen Gürlek konuşmasına şöyle devam etti:

"Almanya’dan adli yardım talebinde bulunuldu. Bazı işlemlerin hangi kaynaklarla, hangi kişiler aracılığıyla ve kimlerin bilgisi dâhilinde gerçekleştirildiğinin aydınlatılması amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları işletiliyor.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, Alihan Kuriş’in etrafında kümelenen bir yapılanmaya ilişkin kapsamlı bir dosya var. MASAK raporları, yeni tanık beyanları ve önemli itirafçı beyanları ortaya çıktı. Bunlara ilişkin süreçler devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı yürütüyor.

En son üçüncü dalga gerçekleştirildi. Şu anda bildiğim kadarıyla 80 tutuklu bulunuyor. Şirket kayıtları ve dernek kayıtları inceleniyor. Burada özellikle şunun altını çizelim: Eğitim gören öğrencilerle, Kur’an kursu öğrencileriyle veya okullarda eğitim alan çocuklarla bizim hiçbir problemimiz yok.

Soruşturmanın odağında, MASAK raporları ve diğer deliller çerçevesinde suç teşkil ettiği değerlendirilen mali yapılanma bulunuyor. Adli işlemler de bu çerçevede gerçekleştiriliyor.

Burada dinî duyguların kullanılarak üst kademede bulunan bazı kişilere özel ve lüks bir yaşam alanı oluşturulduğuna ilişkin ciddi iddialar bulunuyor. Savcılığın incelediği alan da esas itibarıyla bu mali ilişkiler ve suç şüpheleridir.”









