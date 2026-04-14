TRT Haber 14.04.2026 13:06

Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturması ucu nereye giderse gitsin araştırılacak

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek, çok yönlü incelemeler sonucu gözaltı işlemlerinin yapıldığını bildirdi. Doku ailesinin acısını paylaştığını ifade eden Gürlek, "Soruşturmanın ucu nereye giderse gitsin araştırılacak" dedi.

[Fotograf: AA]

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gülistan Doku soruşturmasında gelinen son aşamaya ilişkin önemli bilgiler verdi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada önemli bir adım atıldığını belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı;

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.

Doku ailesine "sabır" mesajı

Süreci yakından takip eden Doku ailesinin acısını paylaştığını ifade eden Bakan Gürlek, adaletin tecellisi için özveriyle çalışan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına ve kolluk güçlerine teşekkür etti.

"Faili meçhul hiçbir olay kalmayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır" vizyonuna atıfta bulunan Gürlek, "Faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.

Soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay S. ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gazze kentinde, enkaz kaldırma çalışması yürütüldü
